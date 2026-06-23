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ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης

Συνελήφθη η δράστιδα

Αιματηρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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  Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα.

   Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα.

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   Το επεισόδιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η φερόμενη ως δράστιδα συνελήφθη και κρατείται.

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