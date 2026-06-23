Αιματηρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης
Συνελήφθη η δράστιδα
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα.
Το επεισόδιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η φερόμενη ως δράστιδα συνελήφθη και κρατείται.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις