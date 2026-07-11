Ροντέο στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης, η Δούρου και τα ανοιχτά μέτωπα στην μετά Φάμελλου εποχή – Ντόμινο παραιτήσεων και θεσμικά αδιέξοδα

Στην πιο καθοριστική και ρευστή φάση της σύγχρονης ιστορίας του εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η τρέχουσα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens αναμένεται να κρίνει την επόμενη ημέρα της παράταξης, στον απόηχο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία.

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Το σώμα καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις, με κυριότερη την ανατροπή προηγούμενης απόφασης που προέβλεπε τη σύμπλευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκρίνοντας πλέον την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές.

Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν παγιωθεί δύο διακριτά στρατόπεδα. Η πλευρά της πλειοψηφίας εκφράζεται από την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά.

Το μέτωπο της μειοψηφίας συσπειρώνεται γύρω από τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Η τελευταία εμφανίζεται προσεγγίσιμη πολιτικά με τον Νίκο Παππά, ο οποίος από την πλευρά του προτείνει ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας.

Το πολιτικό διακύβευμα για τον Παύλο Πολάκη

Κεντρικό σημείο τριβής αποτελεί η πολιτική αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη και η ακύρωση της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο Χανιώτης βουλευτής έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος, ωστόσο η υποψηφιότητά του τελεί υπό την αίρεση της θεσμικής του επιστροφής.

Το στρατόπεδο Πολάκη δίνει μάχη για την επίτευξη απαρτίας στην Κεντρική Επιτροπή. Στους 73 υπογράφοντες το αίτημα σύγκλησης απαιτείται η προσθήκη ακόμα 62 μελών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των 135 μελών για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων.

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Ενώ η πλευρά του εμφανίζεται βέβαιη για το αποτέλεσμα μέσω φυσικής ή ψηφιακής παρουσίας, τυχόν αποτυχία συγκέντρωσης του απαιτούμενου αριθμού θα τον θέσει εκτός κούρσας διαδοχής. Σημειώνεται πως οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου διαμηνύουν ότι ο κ. Πολάκης πρέπει ήδη να λογίζεται ως μέλος της ΚΟ.

Παρά τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις, οι Πολάκης, Παππάς και Δούρου συμπλέουν στην ανάγκη ανατροπής των υφιστάμενων ισορροπημάτων και στην υιοθέτηση γραμμής για αυτόνομη εκλογική παρουσία, γεγονός που θα καθορίσει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισέλθει σε τροχιά μετώπου με τον Αλέξη Τσίπρα.

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Το παρασκήνιο της αναβολής και η σύγκρουση για τα διαδικαστικά

Η προετοιμασία της συνεδρίασης σημαδεύτηκε από ένα έντονο παρασκηνιακό θρίλερ.

Παρά τη διαβεβαίωση του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Καταστατικού, Φώτη Κουβέλη, ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν κανονικά, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου, αναβάλλοντας την έκτακτη Κεντρική Επιτροπή για να εκκινήσουν οι διαδικασίες μέσω της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

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Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μειοψηφίας, η οποία κατήγγειλε παρελκυστική τακτική του «ορφανού» γραφειοκρατικού μηχανισμού σε συνεργασία με εξωγενή κέντρα, διαμηνύοντας ότι η συνεδρίαση στο Wyndham θα πραγματοποιηθεί κανονικά με πλήρη απαρτία.

Σύμφωνα με τη μειοψηφία, ο απερχόμενος πρόεδρος επιχειρεί να στερήσει από τα όργανα τη δυνατότητα να αλλάξουν την πολιτική γραμμή υπέρ της αυτόνομης καθόδου.

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Προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χρήστος Γιαννούλης, κάλεσε σε πολιτικό αναστοχασμό, σημειώνοντας ότι η δημόσια αντιπαράθεση για διαδικαστικά ζητήματα θολώνει την πολιτική εικόνα, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν έχει αρμοδιότητα επί του προγραμματισμού των οργάνων.

Θεσμικά αδιέξοδα και το φάσμα των αποχωρήσεων

Η υποψηφιότητα Πολάκη προσκρούει και σε πρωτοφανή νομικά κωλύματα. Καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ στερείται αυτή τη στιγμή προέδρου και γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν υφίσταται θεσμικός εκπρόσωπος για να αιτηθεί εγγράφως την επανένταξη του βουλευτή στον Πρόεδρο της Βουλής.

Κοινοβουλευτικές πηγές αναφέρουν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο με καθολική υπογραφή του συνόλου των βουλευτών του κόμματος.

Παράλληλα, η επόμενη ημέρα της Κεντρικής Επιτροπής ενδέχεται να πυροδοτήσει κύμα ανεξαρτητοποιήσεων ή παραδόσεων εδρών από βουλευτές που διαφωνούν με την τροχιά που διαγράφεται, περιπλέκοντας την προσπάθεια του Παύλου Πολάκη να ηγηθεί μιας ισχυρής κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ντόμινο παραιτήσεων και άρνηση Σπίρτζη για την έδρα

Η εσωκομματική περιδίνηση συνοδεύεται από μπαράζ παραιτήσεων στελεχών.

Ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ, συνδέοντας την απόφασή του με την αποχώρηση Φάμελλου, ενώ το πολιτικό του μέλλον στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μετέωρο και εξαρτάται από τις αποφάσεις για τη στάση του κόμματος έναντι του Αλέξη Τσίπρα.

Την παραίτησή του υπέβαλε επίσης και ο διευθυντής της «Αυγής της Κυριακής», Λάμπρος Τσουκνίδας, χαρακτηρίζοντάς την «ηθικά αυτονόητη».

Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα στον Νικήτα Κακλαμάνη, επιβεβαιώνοντας την προσχώρησή του στην «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.ΑΣ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις για την πλήρωση της έδρας στην Α’ Ανατολικής Αττικής. Ο Χρήστος Σπίρτζης ως πρώτος επιλαχών αρνήθηκε να αναλάβει την έδρα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην ηγετική ομάδα για τη διαχείριση του παρελθόντος και την υποστήριξη στον Στέφανο Κασσελάκη, κάνοντας λόγο για «πολιτικό τσίρκο».

Η έδρα καταλήγει εν τέλει στην επόμενη επιλαχούσα, Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ανήκει στο κόμμα «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Ο κ. Σπίρτζης εξέφρασε σοβαρές ιδεολογικές επιφυλάξεις για το εγχείρημα της ΕΛ.ΑΣ., σημειώνοντας ότι δεν συμπεριλαμβάνει τον σοσιαλιστικό χώρο της παράδοσης του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ προειδοποίησε την ηγεσία της να αποφύγει τα λάθη του 2023 με «ψηφοδέλτια ήττας».

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τις ηγεσίες του προοδευτικού χώρου να αλλάξουν στρατηγική, ώστε να μην καταστούν «μοιραίοι ηγέτες» που θα διευκολύνουν την παραμονή της Δεξιάς στην εξουσία.