Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη

Ρωσία: Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση νεαρού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο
DEBATER NEWSROOM

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, σε επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να εξαπέλυσε ένας νεαρός άνδρας.

Ο ύποπτος συνελήφθη, ανακοίνωσαν οι αρχές. «Ένας νεαρός οπλισμένος με κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι επιτέθηκε σε ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο του Κρασνοντάρ. Μια γυναίκα σκοτώθηκε», ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που είναι αρμόδια για την έρευνα ποινικών υποθέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, είπε ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε.

Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ