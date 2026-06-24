Θεσσαλονίκη: Προθεσμία έλαβε η 29χρονη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του συντρόφου της – Τι υποστηρίζει

Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ίδια, μέσω της συνηγόρου της, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως λέει, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο σύντροφό της.

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Όπως φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά η 29χρονη, επιχείρησε να διαφύγει από το διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να καλέσει την αστυνομία, όμως ο νεαρός άντρας την εμπόδισε, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και την κράτησε εγκλωβισμένη στο σπίτι. «Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου, χωρίς πρόθεση να αφαιρέσω ζωή, ενώ κάλεσα το ΕΚΑΒ μετά το συμβάν», φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Μέχρι να απολογηθεί, η 29χρονη παραμένει υπό κράτηση.