Άργος: Σήμερα απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 16 φορές εναντίον του 20χρονου

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται κλινικά νεκρός.

Οι δύο ένστολοι, οι οποίοι είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά 16 φορές εναντίον του νεαρού που τρεπόταν σε φυγή, καθώς στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκαν τρεις επιπλέον κάλυκες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης, επεσήμανε ότι η προθεσμία κρίθηκε αναγκαία λόγω της πολυπλοκότητας της δικογραφίας.

Όπως εξήγησε, αναμένονται κρίσιμα έγγραφα, με βασικότερα τη βαλλιστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει αν οι βολές ήταν ευθείες ή προειδοποιητικές στον αέρα, καθώς και την ιατροδικαστική έκθεση.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πελάτες του αρνούνται το κατηγορητήριο της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η πλευρά της οικογένειας και το προφίλ του θύματος

Η νομική εκπρόσωπος της μητέρας του θύματος, Μαρία Σφέτσου, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε γνωστό ότι η εντολέας της προσήλθε για κατάθεση χθες (10/7) το πρωί.

Η δικηγόρος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο για τον 20χρονο».

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Αναφερόμενη στην προσωπικότητα του νεαρού, η κυρία Σφέτσου τον περιέγραψε ως ένα ιδιαίτερα κοινωνικό παιδί, το οποίο όμως στο παρελθόν είχε βιώσει μια τραυματική εμπειρία κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Αυτός ο πρότερος φόβος, σε συνδυασμό με προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας που αντιμετωπίζει, φαίνεται πως του στέρησαν τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη σοβαρότητα των περιστάσεων, οδηγώντας τον σε μια μη αναμενόμενη αντίδραση.

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Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τη μητέρα του να περιγράφει με δραματικό τρόπο τις προσπάθειες των γιατρών, αναφέροντας ότι «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και πως «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η μητέρα του θύματος έδωσε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τα τραύματα του παιδιού της: «Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό.

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Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη». Ερωτηθείσα μάλιστα για το αν όντως παραμένουν τρία βλήματα εντός του κρανίου του, το επιβεβαίωσε, προσθέτοντας με οδύνη: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».