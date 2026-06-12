Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» γραφείο τελετών παρέλαβε παράτυπα σορό – Στην υπόθεση εμπλέκονται και υπάλληλοι της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη εξελίσσεται μία αδιανόητη υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει “μαϊμού” υπαλλήλους γραφείου τελετών, οι οποίοι άρπαξαν τη σορό γυναίκας από τη Σερβία από το Νεκροτομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία δέχθηκε καταγγελία ότι το γραφείο χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα παραλαμβάνει σορό και προχωράει στις διαδικασίες ταφής.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο αστυνομικό τμήμα Αμπελόκηπων έγινε η καταγγελία, και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης αναζήτησαν τα έγγραφα παραλαβών σορών από την γραμματεία.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η σορός της γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της στην Χαλκιδική και έφτασε στην υπηρεσία για νεκροτομή, είχε παραδοθεί στους υπαλλήλους ενός γραφείου τελετών. Όπως διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.

Όπως αναφέρει το πρωτόκολλο, για να μπορέσει να παραδοθεί η σορός από τον νεκροτόμο στο γραφείο Τελετών, πρέπει πρώτα να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου. Όμως ο νεκροτόμος είχε παραδώσει τη σορό μαζί με τα προσωπικά της αντικείμενα, χρυσαφικά, κοσμήματα και άλλα προσωπικά είδη που είχε πάνω της.

Ο οδηγός που παρέλαβε τη σορό περίμενε σε βενζινάδικο για να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο οδηγός του “μαϊμού” γραφείο Τελετών, ο οποίος είχε πάρει τη σορό και περίμενε σε βενζινάδικο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ΒΑΝ, το οποίο δε διέθετε τα απαραίτητα διακριτικά της εταιρείας και είχε μέσα τη σορός της γυναίκας. Στη συνέχεια η σορός επεστράφη στο νεκροτομείο και πλέον βρίσκεται στα ειδικά ψυγεία. Επίσης το πιστοποιητικό θανάτου της εκδόθηκε ο απόγευμα της Παρασκευής (12/06) και παραδόθηκε στο Α.Τ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής, το οποίο είχε αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου της νεκρής γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα από την Σερβία κατέληξε από παθολογικά αίτια και θα παραδοθεί σε νόμιμο γραφείο Τελετών που θα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα.

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Δικογραφία σε βάρος των υπαλλήλων του “γραφείου τελετών”

Ο νεκροτόμος υπηρεσίας που παρέδωσε τη σορό, οι εργαζόμενο στο “γραφείο τελετών” και οι υπάλληλοι της ιατροδικαστικής βρίσκονται στο Α.Τ. Αμπελοκήπων, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία κατά περίπτωση για τα αδικήματα της αρπαγής σορού, της ληστείας, παράβασης καθήκοντος και άλλων αδικημάτων.