Αχαΐα: 44χρονη έχασε 60.000 ευρώ από διαδικτυακή απάτη – Πώς την έπεισαν οι επιτήδειοι

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μία 44χρονη γυναίκα από την Αχαΐα, η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας.

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Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα μιας επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές.

Για την υπόθεση της διαδικτυακής απάτης σχηματίστηκε δικογραφία και οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα.