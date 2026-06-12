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Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 13χρονος βρέθηκε να κλαίει στον δρόμο αβοήθητος – Χειροπέδες στη μητέρα του

Ο ανήλικος φιλοξενείται από συγγενικό του πρόσωπο

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 13χρονος βρέθηκε να κλαίει στον δρόμο αβοήθητος – Χειροπέδες στη μητέρα του
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:36

Ένας 13χρονος εντοπίστηκε χθες, Πέμπτη (11/06), να κλαίει μόνος και αβοήθητος, σε δρόμος της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ένας περίοικος εντόπισε τον ανήλικο και άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες λίγο αργότερα προχώρησαν στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ.

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Σε βάρος της γυναίκας σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ το παιδί μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο.

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