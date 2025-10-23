Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη για τα σοβαρά αδικήματα της απάτης, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ομάδα των κατηγορουμένων βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή που θα χειριστεί τη δικογραφία. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν χθες σε επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών, σε έξι περιοχές της χώρας, οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων που άσκησαν εναντίον τους ποινική δίωξη που περιλαμβάνει τέσσερα βαριά αδικήματα.

Στη συνέχεια με κλούβα της Αστυνομίας καθώς και ένα βαν έγινε η μεταγωγή των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους. Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και την δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, φαίνεται να έχει συλλέξει σωρεία στοιχείων για τη δράση των υπολόγων, αλλά και άλλων προσώπων με ρόλο περιφερειακό, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας με εκτιμώμενη ζημιά που φαίνεται να υπερβαίνει συνολικά τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στην διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στην συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έτσι είχαν στήσει την κομπίνα εκατομμυρίων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ανακοίνωση της στάθηκε στις 37 συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, στέκεται στην έρευνα που έγινε, ενώ αναλύει και τον τρόπο που δρούσε η συμμορία.

Αναλυτικά:

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι έρευνες βασίστηκαν στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης (Τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης).

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προχωρά η Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.