Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε 6 περιοχές της Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε 37 συλλήψεις, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν κι άλλες.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος γίνεται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη και αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η έρευνα των Αρχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις συνεχίζεται και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.