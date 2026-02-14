Σημαντική εξέλιξη για την αγνοούμενη Λόρα: Πού εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της αγνοούμενης 16χρονης Λόρας προκαλεί ανατροπή στις έρευνες: σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικό στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026, δείχνοντας ότι η συσκευή της ήταν ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα εκείνη την ημέρα. Παράλληλα, το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια τη Λόρα.

Από την πλευρά των γερμανικών αρχών, ωστόσο, δεν προέκυψαν αρκετά στοιχεία που να στηρίζουν το ενδεχόμενο αρπαγής, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η έρευνα υπό αυτό το πρίσμα και η υπόθεση να αντιμετωπίζεται πλέον ως εξαφάνιση και αναζήτηση αγνοούμενου προσώπου.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαική Αρχή Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) ζήτησε να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή ελληνικών και γερμανικών διωκτικών και εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να συντονιστούν περαιτέρω οι ενέργειες των δύο πλευρών.

Νωρίτερα στην έρευνα είχαν προκύψει και άλλες ενδείξεις ότι η Λόρα είχε ταξιδέψει στη Γερμανία μετά την εξαφάνισή της, στοιχεία που έχουν δώσει νέο άξονα στην υπόθεση.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από την οικία της στο Ρίο Πατρών. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επιβιβάστηκε σε πτήση της Lufthansa από την Αθήνα με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Για τον εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί το AMBER ALERT HELLAS, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναζήτησης έχουν εκδώσει τόσο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και η γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».

Η οικογένεια της ανήλικης και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, ενώ οι έρευνες διεξάγονται με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι κινήσεις της 16χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της.