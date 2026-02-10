Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Το αίτημα των Γερμανών προς τις ελληνικές Αρχές

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, που φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία πλέον.

Οι γερμανικές Αρχές σαρώνουν όλα τα μέρη που θα μπορούσε να είχε βρεθεί η 16χρονη θέλοντας να φτάσουν άμεσα στην εύρεση της βάζοντας τέλος στην αγωνία που υπάρχει.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News του MEGA οι γερμανικές Αρχές έχουν ζητήσει από τις ελληνικές Αρχές δείγμα DNA από τη μητέρα, ενδεχομένως και από τον πατέρα της Λόρας προκειμένου εφόσον βρουν δείγμα DNA σε αντικείμενο σε κάποιο από τα μέρη που εξετάζουν ότι μπορεί να βρέθηκε να μπορούν να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση.

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Πάτρα, απ’ όπου η ανήλικη έφυγε με ταξί, μετέβη στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψε αεροπορικώς προς τη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ανήλικη φαίνεται πως εφάρμοσε ένα ιδιαίτερα καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής. Μαρτυρίες και δεδομένα από την έρευνα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα είχε τη συνδρομή τρίτων για να αποχωρήσει από το Ρίο Πατρών, όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη Λόρα στην Αθήνα μετά την εξαφάνισή της, ενώ από εκεί φέρεται να αναχώρησε άμεσα για τη Γερμανία, που φαίνεται να ήταν ο αρχικός της προορισμός.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιανουαρίου η 16χρονη, αφού έφτασε στην Αθήνα, αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη με την εταιρεία Lufthansa, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και κρυπτογραφημένο email. Η αεροπορική εταιρεία, απαντώντας σε σχετικά αιτήματα των αρχών, επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε μόνη της στο αεροσκάφος.

Το όνομα της ηθοποιού που χρησιμοποίησε η Λόρα

Το εισιτήριο στάλθηκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας, όμως ο αποδέκτης δεν έφερε το πραγματικό της όνομα. Αντίθετα, είχε δηλωθεί το όνομα γνωστής Ουκρανής ηθοποιού, στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:41 το πρωί.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, Χρήστος Ξενάκης, τέτοιου τύπου υπηρεσίες καθιστούν πρακτικά αδύνατη την υποκλοπή της επικοινωνίας, ακόμη και με εισαγγελική παρέμβαση, καθώς το περιεχόμενο παραμένει πλήρως κρυπτογραφημένο.

Το όνομα που χρησιμοποίησε η ανήλικη ανήκει στην Ιρίνα Μέλνικ, ηθοποιό με συμμετοχές σε δημοφιλείς ουκρανικές και ρωσόφωνες τηλεοπτικές σειρές. Η επιλογή της μόνο τυχαία δε φαίνεται να είναι.

Η Μέλνικ έχει εμφανιστεί στη σειρά μυστηρίου The Sniffer, όπου βασικό θέμα αποτελούν οι ανεξήγητες εξαφανίσεις, η ψηφιακή εγκληματολογία και το «σβήσιμο» ηλεκτρονικών ιχνών. Σε αρκετά επεισόδια, η πλοκή περιλαμβάνει χάκερ και σκηνές διαγραφής emails, αρχείων και δεδομένων, εικόνες που μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Λόρα.

Παράλληλα, η ηθοποιός συμμετέχει και στη σειρά The Silence, που πραγματεύεται την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, με ιδιαίτερα σκληρές εικόνες και κοινωνικό υπόβαθρο. Ρόλοι και θεματικές που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ίσως επηρέασαν τη σκέψη και τη συμπεριφορά της ανήλικης.

Τα πρόσωπα-κλειδιά στο Αμβούργο

Την ίδια στιγμή, γείτονες στο Αμβούργο δηλώνουν ότι δεν έχουν δει τη Λόρα. Ο αδερφός της ανέφερε στις Αρχές πως η τελευταία φορά που την είδε ήταν το καλοκαίρι, κατά την επίσκεψή του στο Ρίο.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί η γυναίκα που η Λόρα αποκαλούσε «δεύτερη μητέρα», πρόσωπο που είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε καταγγελία κακοποίησης στις γερμανικές Αρχές, με αποτέλεσμα η ανήλικη να τοποθετηθεί σε δομή φιλοξενίας.

Στο κάδρο μπαίνει και μια Ρωσίδα φίλη, η Άννα, την οποία γνώρισε στο Ρίο και με την οποία φέρεται να μίλησε ρωσικά στο ταξί προς το αεροδρόμιο.