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ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα από ψαρά στον όρμο Βαθύ

Η σορός εντοπίστηκε από αλιέα στον όρμο Βαθύ και περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σίφνου.

Σίφνος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα από ψαρά στον όρμο Βαθύ
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ στη Σίφνο, προκαλώντας κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, τη σορό εντόπισε αλιέας που βρισκόταν στην περιοχή.

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Στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή της σορού και στη μεταφορά της στο λιμάνι της Σίφνου.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σίφνου

Μετά την άφιξη στο λιμάνι, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σίφνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας ή η ηλικία του άνδρα.

Επίσης, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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