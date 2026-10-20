Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία, Μετρό και λεωφορεία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα, με μαθητές και φοιτητές να συμμετέχουν στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Στο πλευρό τους βρίσκεται και η ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει ανακοινώσει στάση εργασίας στον δημόσιο τομέα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίστοιχη απεργιακή ανακοίνωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, οι μισθοί των εκπαιδευτικών, η χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας και οι σχολικές υποδομές.

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Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις, με την κεντρική κινητοποίηση στην πρωτεύουσα να έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 21ης Οκτωβρίου

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ΟΛΜΕ να έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για τους εργαζομένους στο Δημόσιο από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, διευκολύνοντας τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βρεθούν ακόμη μαθητές, φοιτητικοί σύλλογοι και γονείς, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και από εργαζομένους στον χώρο του Πολιτισμού.

Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την Τετάρτη.

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Μέχρι το βράδυ της Τρίτης (20/10), δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά σε:

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Μετρό

Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ)

Τραμ

Λεωφορεία

Τρόλεϊ

Ωστόσο, οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία, εκτροπές λεωφορειακών γραμμών και καθυστερήσεις, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς δεν αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

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Θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη;

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η εικόνα θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση.

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Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ενδέχεται να υπάρξουν μεγαλύτερες αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω της 24ωρης απεργίας της ΔΟΕ.

Στα γυμνάσια και τα λύκεια, η συμμετοχή των καθηγητών στη στάση εργασίας μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένες διδακτικές ώρες.

Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις σχολικές μονάδες για τυχόν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πού και τι ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Οι βασικές συγκεντρώσεις που έχουν ανακοινωθεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου είναι οι εξής: Πόλη Σημείο συγκέντρωσης Ώρα Αθήνα Προπύλαια 12:00 Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 11:30 Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 10:30 Σάμος Πλατεία Πυθαγόρα, Βαθύ 11:00

Επιπλέον, εργαζόμενοι στον Πολιτισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:30 έξω από το υπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας στην Αθήνα.

Κατά τόπους αναμένονται και άλλες κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, προβάλλοντας σειρά οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Άμεση κάλυψη των κενών με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Μονιμοποίηση αναπληρωτών και βελτίωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Μέτρα στήριξης για τη στέγαση και τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

Μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη και ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων.

Παράλληλα, οι ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πλευρές του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης και ζητούν να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις που, όπως υποστηρίζουν, σχετίζονται με τη συνδικαλιστική δράση.

Από τις σκηνές στο Σύνταγμα στα αυριανά συλλαλητήρια

Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τρίτη, με φοιτητικούς συλλόγους να στήνουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή.

Οι φοιτητές διεκδικούν δωρεάν φοιτητική στέγη, οικονομική στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διανυκτέρευση στην πλατεία και συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των συγκεντρώσεων, ενώ ενδέχεται να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν πορείες.