Πειραιάς: 14χρονος ξυλοκοπήθηκε έξω από Γυμνάσιο και λιποθύμησε – «Άλλοι πρέπει να φοβούνται», λέει η μητέρα του στο DEBATER

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), όταν ένας 14χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές από συνομήλικό του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε όταν ένας 14χρονος ενοχλούσε μικρότερο μαθητή και το θύμα παρενέβη, ζητώντας του να σταματήσει.

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Η παρέμβασή του φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση του άλλου ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να τον περίμενε έξω από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων.

«Άσ’ τον, είναι μικρός» – Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, όταν ένας 14χρονος φέρεται να πείραζε μικρότερο μαθητή στον χώρο του σχολείου.

Το 14χρονο θύμα παρενέβη, λέγοντας στον συνομήλικό του:

«Τι κάνεις ρε; Άσ’ τον, είναι μικρός…»

Η αντίδραση του άλλου ανηλίκου ήταν έντονη, καθώς φέρεται να του απάντησε:

«Εσύ τι είσαι, μάγκας; Έλα έξω να λογαριαστούμε».

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Ο μαθητής δεν έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση. Ωστόσο, όταν χτύπησε το κουδούνι και οι μαθητές αποχώρησαν από το σχολείο, ο άλλος 14χρονος φέρεται να τον περίμενε έξω από το Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άφησε την τσάντα του και άρχισε να χτυπά τον μαθητή με μπουνιές και κλωτσιές.

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Το θύμα φέρεται να του φώναζε «Σταμάτα, μην με χτυπάς», χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την επίθεση.

Από τα χτυπήματα, ο 14χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

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Στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με τραύματα στο κεφάλι και στο μάτι

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε το DEBATER, ο 14χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ο οποίος περιγράφεται ως βαθύ ράγισμα, καθώς και τραύμα στο μάτι.

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Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία και ο μαθητής έχει λάβει εξιτήριο.

Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει στο σπίτι του, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, οι οποίοι έχουν συστήσει να μην επιστρέψει ακόμη στο σχολείο.

Η μητέρα του 14χρονου στο DEBATER: «Άλλοι πρέπει να φοβούνται, όχι το παιδί μου»

Μιλώντας στο DEBATER, η μητέρα του 14χρονου ξεκαθαρίζει ότι ο γιος της δεν απουσιάζει από το σχολείο επειδή φοβάται μετά την επίθεση.

Όπως εξηγεί, η παραμονή του στο σπίτι οφείλεται αποκλειστικά στις ιατρικές οδηγίες που έχει λάβει η οικογένεια.

«Δεν πάει στο σχολείο όχι επειδή φοβάται, αλλά επειδή ο γιατρός μας έχει πει προς το παρόν να μην πάει. Άλλοι πρέπει να φοβούνται, όχι το παιδί μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή της, η μητέρα του ανήλικου θύματος επισημαίνει ότι η επιστροφή του παιδιού στη σχολική καθημερινότητα δεν πρέπει να συνδέεται με τον φόβο που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει η επίθεση.

Συνελήφθησαν ο 14χρονος και ο πατέρας του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, μετά τον ξυλοδαρμό ο ανήλικος που φέρεται να επιτέθηκε στον μαθητή αποχώρησε από το σημείο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τον πατέρα του και τον δικηγόρο τους.

Ακολούθησε η σύλληψη τόσο του 14χρονου όσο και του πατέρα του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη συνέχεια, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμο πρόσωπο, ενώ ο πατέρας του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της βίας μεταξύ μαθητών και της προστασίας των ανηλίκων τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών εγκαταστάσεων.

Για την οικογένεια του 14χρονου, προτεραιότητα παραμένει η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του και η επιστροφή του στα μαθήματα, όταν αυτό επιτραπεί από τους γιατρούς.