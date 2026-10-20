Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή

Στο επίκεντρο του πολιτικού παρασκηνίου βρίσκεται η απόφαση της Πόπης Τσαπανίδου να διατηρήσει τη βουλευτική της έδρα, παρά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», η στάση της συνδέεται με ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες: την είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή.

Η Πόπη Τσαπανίδου έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούλιο του 2026, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η διατήρηση της έδρας της εκτιμάται ότι συνδέεται με τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα και τις πιθανές συνέπειες που θα είχε μια παραίτησή της για τη σύνθεση της Βουλής.

Πώς θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για τον Στέφανο Κασσελάκη

Το ζήτημα εντοπίζεται στη σειρά των υποψηφίων του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.

Η Πόπη Τσαπανίδου βρισκόταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης στην ένατη.

Μεταξύ τους βρίσκονται, κατά σειρά, ο Μιχάλης Καλογήρου, η Τζένη Λειβαδάρου, ο Αθανάσιος Τσακρής και η Ζωρζέτα Λάλη.

Επομένως, μια ενδεχόμενη παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου δεν θα οδηγούσε αυτομάτως στην είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή.

Για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να μην αναλάβουν την έδρα και οι τέσσερις υποψήφιοι που προηγούνται στη σχετική σειρά.

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Σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά», το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξετάζεται στο πολιτικό παρασκήνιο, καθώς ορισμένοι από τους επιλαχόντες συνδέονται πλέον με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ρόλος των σχεδιασμών Τσίπρα

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιθυμεί στελέχη του πολιτικού του φορέα να κατέχουν βουλευτικές έδρες που έχουν κερδηθεί με άλλο κόμμα.

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Με βάση αυτή την εκτίμηση, ενδεχόμενη παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου θα μπορούσε να προκαλέσει διαδοχικές αρνήσεις ανάληψης της έδρας από επιλαχόντες που έχουν συνδεθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στον Στέφανο Κασσελάκη.

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Πρόκειται, πάντως, για πληροφορίες και εκτιμήσεις του δημοσιεύματος και όχι για επισήμως ανακοινωμένη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Τι αναφέρεται για την Τζένη Λειβαδάρου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Τζένη Λειβαδάρου, η οποία βρίσκεται μεταξύ των επιλαχόντων.

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Σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά», η πολιτικός μηχανικός έχει αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, γεγονός που, κατά το δημοσίευμα, την έχει απομακρύνει από την ενεργό πολιτική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη επαγγελματική εξέλιξη παρουσιάζεται ως ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει μια ενδεχόμενη διαδικασία διαδοχής στη βουλευτική έδρα.

Πότε ενδέχεται να παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Πόπη Τσαπανίδου δεν αναμένεται να παραιτηθεί το προσεχές διάστημα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η παραίτησή της τοποθετείται χρονικά στην προκήρυξη των επόμενων εκλογών, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν και σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είναι υποψήφια.

Η βουλευτής δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια επιβεβαίωση των συγκεκριμένων σεναρίων.

Το παρασκήνιο για Κασσελάκη και Ανδρουλάκη

Το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» αναφέρεται και στις πολιτικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασσελάκη.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει σε ενδεχόμενη συνεννόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με στόχο κάποια μορφή συνεργασίας στις επόμενες εκλογές.

Δεν προκύπτει, ωστόσο, από το δημοσίευμα ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, η Πόπη Τσαπανίδου εξακολουθεί να κατέχει την έδρα της ως ανεξάρτητη βουλευτής, ενώ το ενδεχόμενο παραίτησής της και οι πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης παραμένουν αντικείμενο δημοσιογραφικών πληροφοριών και σεναρίων.