Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,5% η ΝΔ στην Αττική, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Τι δείχνουν τα ποσοστά για Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, που παρουσιάστηκε την Τρίτη (20/10). Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η έρευνα αναδεικνύει την έντονη ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,5%, η ΕΛΑΣ 16,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%.

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Παράλληλα, το 47,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 45,7% που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ποσοστά των κομμάτων στην Αττική

Η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής: Κόμμα Εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία 31,5% ΕΛΑΣ 16,9% ΠΑΣΟΚ 10,2% ΚΚΕ 7,9% Πλεύση Ελευθερίας 5,9% Ελληνική Λύση 5,0% Ελπίδα 4,7% Φωνή Λογικής 3,4% ΜέΡΑ25 3,2% Ελλήνων Συμμαχία 3,2% ΣΥΡΙΖΑ 2,0% Νίκη 1,1% Άλλο κόμμα 5,2%

Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ ανέρχεται στις 14,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόσταση της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 21,3 μονάδες.

Η ΕΛΑΣ καταγράφει επίσης διαφορά 6,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Πρόθεση ψήφου: Στο 12,6% οι αναποφάσιστοι

Διαφορετική είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου, όπου καταγράφονται και οι αναποφάσιστοι.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,3%, η ΕΛΑΣ 13,9% και το ΠΑΣΟΚ 8,6%.

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Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%.

Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,9%, το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων από 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7% και η Νίκη 0,9%.

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Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,6%, ενώ το 4,4% επιλέγει άλλο κόμμα και το 3,7% δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός: Τα ποσοστά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

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Απάντηση Ποσοστό Κυριάκος Μητσοτάκης 30,0% Κανένας 21,4% Αλέξης Τσίπρας 16,6% Νίκος Ανδρουλάκης 5,5%

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει διαφορά 13,4 ποσοστιαίων μονάδων από τον Αλέξη Τσίπρα στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Σε διαφορετική ερώτηση, για το ποιος από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης μπορεί να αντιμετωπίσει τον πρωθυπουργό, το 38,1% απαντά «κανένας», το 28,2% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και το 12% τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άλλον πολιτικό επιλέγει το 15,1%.

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Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Σχεδόν ισομοιρασμένες εμφανίζονται οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης.

Το 47,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 45,7% τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας.

Στην παράσταση νίκης, δηλαδή στην ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα επικρατήσει στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 64,9%, η ΕΛΑΣ 8,5% και το ΠΑΣΟΚ 3,6%.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτυπώνουν τις προσδοκίες των ερωτηθέντων και δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Το 60,2% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 60,2% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχει ενισχυθεί η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας.

Αντίθετη άποψη εκφράζει το 34,6%.

Στο ερώτημα για το πόσο ανησυχούν οι πολίτες σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, οι απαντήσεις είναι:

Αρκετά: 34%

Πολύ: 14,4%

Λίγο: 30,1%

Καθόλου: 20%

Συνολικά, το 48,4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά.

Ακρίβεια: Το 74,8% θεωρεί ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στο ζήτημα της οικονομίας και ειδικότερα της ακρίβειας.

Στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση έχει λάβει επαρκή μέτρα για να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις, το 74,8% απαντά αρνητικά, έναντι 24,1% που απαντά θετικά.

Η ακρίβεια καταγράφεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 66,6% των ερωτηθέντων.

Ακολουθούν:

Χαμηλά εισοδήματα: 19,2%

Στέγαση και ενοίκια: 18,9%

Κυκλοφοριακό και στάθμευση: 17,5%

Τα ευρήματα αποτυπώνουν διαφορετικές αξιολογήσεις των πολιτών ανά τομέα πολιτικής: θετικότερες για τη διεθνή και αμυντική θέση της χώρας, αλλά έντονα αρνητικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, στην Περιφέρεια Αττικής, από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η έρευνα αφορά 2.001 νοικοκυριά, με συμμετοχή ατόμων άνω των 17 ετών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Τα ευρήματα αφορούν αποκλειστικά την Αττική και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως πανελλαδική εκτίμηση ψήφου.