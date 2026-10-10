Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο – Εντοπίστηκε 70 μίλια από το νησί

Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή που αγνοούνταν από την Παρασκευή (9/10), μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχαμών, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή το Σάββατο (10/10), έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς εντοπίστηκε η 44χρονη στη θάλασσα

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας, σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή της.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κατακόλου.

Η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η κινητοποίηση των Αρχών είχε ξεκινήσει την Παρασκευή (9/10), όταν έγινε γνωστό ότι η 44χρονη είχε πέσει στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχαμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 72 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις έρευνες συμμετείχαν:

Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Τρία παραπλέοντα πλοία.

Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι τον εντοπισμό της γυναίκας, η οποία τελικά περισυνελέγη ζωντανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγνωστες οι συνθήκες της πτώσης από το κρουαζιερόπλοιο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη βρέθηκε στη θάλασσα.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για ατύχημα ή εάν προηγήθηκε κάποιο άλλο περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός ότι η γυναίκα εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της έδωσε αίσιο τέλος στην επιχείρηση αναζήτησης, έπειτα από την πολύωρη κινητοποίηση των Αρχών.