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ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε επιβάτες ταξί από ομάδα 10 νεαρών – Αναζητείται τρίτος

Βόλος: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε επιβάτες ταξί από ομάδα 10 νεαρών – Αναζητείται τρίτος
DEBATER NEWSROOM

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την άγρια επίθεση σε βάρος δύο νεαρών επιβατών ταξί, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στην παραλιακή ζώνη του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 21 και 22 ετών, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος των δύο θυμάτων, ηλικίας 24 και 25 ετών.

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Παράλληλα, οι λιμενικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και το αναζητούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τους κατέβασαν από ταξί και τους ξυλοκόπησαν

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αργοναυτών και Κοραή, στην παραλιακή ζώνη του Βόλου.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, περίπου δέκα νεαροί φέρονται να περικύκλωσαν ένα ταξί, στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, και να τους ανάγκασαν να αποβιβαστούν.

Στη συνέχεια, φέρονται να τους επιτέθηκαν, χτυπώντας τους επανειλημμένα.

Τα δύο θύματα κατάγονται από τη Σκόπελο, ενώ η επίθεση προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν από τους τραυματίες και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

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Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο;

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Thenewspaper.gr, τις οποίες μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, λίγες ώρες πριν από την επίθεση φέρεται να είχε σημειωθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια του ξυλοδαρμού.

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Παραμένει υπό διερεύνηση εάν η επίθεση συνδέεται με προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Αποκλειστικές πληροφορίες DEBATER: Δύο συλλήψεις και δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, η έρευνα του Λιμενικού οδήγησε στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 21 και 22 ετών.

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Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αναφορικά με την επίθεση στους δύο επιβάτες του ταξί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη ταυτοποιηθεί τρίτο πρόσωπο, το οποίο αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

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Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί ο ρόλος των εμπλεκομένων και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης.

Εξιτήριο για τους δύο τραυματίες

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του DEBATER, οι δύο τραυματίες, ηλικίας 24 και 25 ετών, έχουν λάβει εξιτήριο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την παροχή ιατρικής φροντίδας στα θύματα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς συνεχίζονται οι αναζητήσεις για το τρίτο ταυτοποιημένο πρόσωπο.

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