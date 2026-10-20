Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό και τη δημοσιογραφική οικογένεια προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Λιβέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (20/10), σε ηλικία 94 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας στη σκοποβολή, μέλος της διοίκησης του Παναθηναϊκού και δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στον αθλητικό Τύπο.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με τον αθλητισμό και την ενημέρωση.

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Ποιος ήταν ο Γιώργος Λιβέρης – Τα 14 πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Λιβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932 και εντάχθηκε στο τμήμα σκοποβολής του Παναθηναϊκού το 1955.

Από εκείνη τη χρονιά έως το 1968 αναδείχθηκε 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, γράφοντας τη δική του ιστορία στο συγκεκριμένο άθλημα.

Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του πορείας. Από το 1971 έως το 2004 διετέλεσε έφορος του τμήματος σκοποβολής, ενώ αργότερα συμμετείχε στη διοίκηση της ΠΑΕ κατά την περίοδο της πολυμετοχικότητας.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης στο Λος Άντζελες

Η αθλητική του παρουσία δεν περιορίστηκε στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το 1960 συμμετείχε ως αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ενώ το 1984 βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες ως αρχηγός αποστολής.

Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ, συμμετείχε συνολικά σε ακόμη δέκα Ολυμπιακές διοργανώσεις, μετά την πρώτη του παρουσία το 1960, με διαφορετικές ιδιότητες, ως αρχηγός ομάδας ή διοικητικός παράγοντας.

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Παράλληλα, διατέλεσε γενικός γραμματέας σε αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμούς, ενώ συνέγραψε βιβλία σχετικά με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η μακρά πορεία του στην αθλητική δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Λιβέρης άρχισε να ασχολείται με την αθλητική δημοσιογραφία το 1949, παράλληλα με τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

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Ξεκίνησε από την εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ», στην οποία εργάστηκε επί 20 συνεχόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την «Απογευματινή», τη «Δημοκρατική Αλλαγή» και περιοδικά όπως τα «Auto Express», «Car and Driver» και «Auto Moto Sport».

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Για πολλά χρόνια είχε επίσης την ευθύνη του γραφείου Τύπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το 2018 η ΕΣΗΕΑ τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση για τους βετεράνους του αθλητικού Τύπου.

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Οι ανακοινώσεις Παναθηναϊκού και ΕΣΗΕΑ

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Λιβέρη, υπενθυμίζοντας την πολυετή προσφορά του στο τμήμα σκοποβολής, τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρουσία του στη διοίκηση του συλλόγου.

Από την πλευρά της, η ΕΣΗΕΑ αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο δημοσιογράφο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολύπλευρη προσωπικότητά του και στην προσφορά του τόσο στον αθλητισμό όσο και στη δημοσιογραφία.

Η Ένωση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους και στους δύο γιους του, με ειδική αναφορά στον Διονύση Λιβέρη, ο οποίος ακολούθησε επαγγελματικά τα βήματα του πατέρα του.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η κηδεία του Γιώργου Λιβέρη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, στην Αγία Παρασκευή.