Λιμενικό για ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Έχουν εγκριθεί οι έρευνες του γαλλικού πλοίου

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού πλοίου «ABEILLE MARENGO», στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, δίνουν πηγές του Λιμενικού Σώματος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διευκρινίσεις έρχονται με αφορμή δημοσιεύματα για την υποβολή αιτήματος διενέργειας ερευνών από το γαλλικό πλοίο, το οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν αφορά την έγκριση των ερευνών, αλλά αποκλειστικά την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση πλοίου υπό ξένη σημαία εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Οι ερευνητικές εργασίες έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών»

Όπως επισημαίνουν πηγές του Λιμενικού Σώματος, η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών έχει εγκριθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η αίτηση που κατατέθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας αφορά αποκλειστικά την κατ’ εξαίρεση χρήση του γαλλικού πλοίου «ABEILLE MARENGO» στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές διοικητικές διαδικασίες: την έγκριση των ερευνητικών εργασιών και την άδεια χρήσης συγκεκριμένου πλοίου για την εκτέλεσή τους.

Γιατί απαιτείται ειδική άδεια για το γαλλικό πλοίο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων επιφυλάσσεται, κατά κανόνα, σε πλοία που φέρουν ελληνική σημαία.

Για τον λόγο αυτό, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αλλοδαπό πλοίο, όπως το «ABEILLE MARENGO», απαιτείται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας.

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Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διερεύνηση της διαθεσιμότητας πλοίου υπό ελληνική σημαία, το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Τι σημαίνει η ευρεία κοινοποίηση του αιτήματος

Οι πηγές του Λιμενικού διευκρινίζουν ακόμη ότι η ευρεία κοινοποίηση του αιτήματος αποτελεί τυπική και πάγια διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

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Σκοπός της είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαθέσιμο ελληνικό πλοίο με κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικές προδιαγραφές.

Εφόσον ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της κατ’ εξαίρεση άδειας για το αλλοδαπό σκάφος.

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Με τις διευκρινίσεις αυτές, οι πηγές του Λιμενικού επισημαίνουν ότι η έγκριση των ερευνών από το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη δοθεί, ενώ η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Δεν διευκρινίζεται, πάντως, εάν έχει ήδη εκδοθεί η τελική κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης του πλοίου.