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Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 160 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι

Τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 αλλοδαπούς εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η FRONTEX περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 160 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 160 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων λέμβων από εναέρια μέσα της FRONTEX.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πώς εντοπίστηκαν οι τέσσερις λέμβοι

Η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, το οποίο επιχειρούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Στη συνέχεια, εναέριο μέσο της ίδιας ευρωπαϊκής δύναμης εντόπισε ακόμη τρεις λέμβους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε τέσσερις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στις λέμβους επέβαιναν συνολικά περίπου 160 αλλοδαποί.

Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Μετά τον εντοπισμό τους, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από σκάφος της FRONTEX, με τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι περίπου 160 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις εθνικότητες των επιβαινόντων ή για το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν οι λέμβοι.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στην περιοχή

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

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Οι καιρικές συνθήκες αποτελούσαν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας για την επιχείρηση στη θάλασσα.

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