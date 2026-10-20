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ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος της Κεφαλονιάς. Πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος της διαδρομής του ιερού σκηνώματος, τηρώντας μια παλαιά θρησκευτική παράδοση. Στις εκδηλώσεις παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)
Φωτογραφία: kefaloniapress.gr
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Ξεχωριστές εικόνες καταγράφηκαν στην Κεφαλονιά κατά τον εορτασμό του Αγίου Γερασίμου, την Τρίτη (20/10), όταν πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, προκειμένου να περάσει από πάνω τους το ιερό σκήνωμα του πολιούχου και προστάτη του νησιού.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου, στην κοιλάδα των Ομαλών, για να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις με αφορμή την εορτή της Ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

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Η λιτανεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης, με τους πιστούς να ακολουθούν την πομπή και να αποδίδουν τιμές στον Άγιο Γεράσιμο.

Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος – Το ιδιαίτερο έθιμο

Μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές των εκδηλώσεων ήταν όταν πιστοί ξάπλωσαν ο ένας δίπλα στον άλλο, κατά μήκος της διαδρομής της λιτανείας.

Το ιερό σκήνωμα μεταφέρθηκε από πάνω τους, στο πλαίσιο μιας παλαιάς θρησκευτικής παράδοσης που διατηρείται στην Κεφαλονιά.

Για τους συμμετέχοντες, η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί έκφραση πίστης, ταπεινότητας και ευλάβειας προς τον Άγιο.

Οι εικόνες από την τελετή καταγράφηκαν σε βίντεο και κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης.

Η λιτανεία στην Ιερά Μονή των Ομαλών

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και την καθιερωμένη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος.

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Η πομπή κατευθύνθηκε προς τον ιστορικό πλάτανο, τον οποίο, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, είχε φυτέψει ο ίδιος ο Άγιος Γεράσιμος, καθώς και προς το πηγάδι που συνδέεται με την παρουσία του στη μονή.

Στα σημεία αυτά εψάλησαν εγκώμια προς τιμήν του Αγίου.

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Το σκήνωμα μετέφεραν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Βάλσαμος», φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, ενώ στην πομπή συμμετείχαν και σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων.

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν τοπικές φιλαρμονικές και πολιτιστικοί φορείς.

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Στην Κεφαλονιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος πραγματοποίησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κεφαλονιά.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Τη Δευτέρα (19/10), ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Αργοστολίου.

Ποιος ήταν ο Άγιος Γεράσιμος, ο προστάτης της Κεφαλονιάς

Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος Ασκητής γεννήθηκε το 1506 στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τη μοναχική ζωή, πραγματοποιώντας ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιον Όρος και στα Ιεροσόλυμα.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά, όπου ίδρυσε γυναικεία μονή στην περιοχή των Ομαλών, αφιερώνοντας τη ζωή του στην προσευχή και την πνευματική καθοδήγηση.

Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στο νησί, με δύο μεγάλες εορτές, στις 16 Αυγούστου και στις 20 Οκτωβρίου.

Η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κεφαλονιάς, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος πιστών.

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