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ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Αθώος στα Ιωάννινα, καταδικασμένος στην Αθήνα – Τι ισχύει για τις δύο υποθέσεις

Διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις αφορούν οι αποφάσεις για τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου». Η αθώωση στα Ιωάννινα δεν ανατρέπει την καταδίκη που είχε προηγηθεί στην Αθήνα για σωματική κακοποίηση ανηλίκων.

Πατέρας Αντώνιος: Αθώος στα Ιωάννινα, καταδικασμένος στην Αθήνα – Τι ισχύει για τις δύο υποθέσεις
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Δύο διαφορετικές δικαστικές υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», μετά την πρόσφατη αθωωτική απόφαση στα Ιωάννινα. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν αναιρεί την καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό στην Αθήνα για υπόθεση σωματικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αθώωση σε μία ποινική διαδικασία δεν συνεπάγεται αυτομάτως απαλλαγή από κατηγορίες που εξετάστηκαν σε διαφορετική δίκη.

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Στην περίπτωση του πατέρα Αντωνίου, έχουν υπάρξει ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες, με διαφορετικά αντικείμενα και αποφάσεις.

Η πρωτόδικη καταδίκη τον Νοέμβριο του 2024

Στις 14 Νοεμβρίου 2024, ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε πρωτοδίκως στην Αθήνα σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών, η οποία ήταν εξαγοράσιμη.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για σωματική κακοποίηση και τιμωρητικές πρακτικές σε βάρος ανηλίκων που συνδέονταν με δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».

Η απόφαση αποτέλεσε σημαντική δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της οργάνωσης, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για τη μεταχείριση φιλοξενούμενων παιδιών.

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό τον Φεβρουάριο του 2026

Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και σε δεύτερο βαθμό, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του MEGA.

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Η εφετειακή κρίση επιβεβαίωσε την ενοχή του για αδικήματα που σχετίζονται με τη σωματική κακοποίηση ανηλίκων.

Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από εκείνη που εξετάστηκε στα Ιωάννινα.

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Τι αφορά η αθώωση στα Ιωάννινα

Η πρόσφατη αθωωτική απόφαση στα Ιωάννινα αφορά άλλες κατηγορίες, στο πλαίσιο ξεχωριστής δικαστικής διαδικασίας.

Κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή δεν ακυρώνει ούτε μεταβάλλει αυτομάτως την προηγούμενη εφετειακή καταδίκη στην Αθήνα.

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Είναι επομένως αναγκαίο να διαχωρίζονται οι δύο υποθέσεις, ώστε να αποφεύγεται η εντύπωση ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει αθωωθεί για το σύνολο των κατηγοριών που έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη.

Διαφορετική και η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η καταδίκη στην Αθήνα, στην οποία αναφέρονται οι παραπάνω αποφάσεις του 2024 και του 2026, αφορά σωματική κακοποίηση και τιμωρητικές πρακτικές.

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Δεν πρόκειται για την ξεχωριστή υπόθεση καταγγελιών περί σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία πρέπει να εξετάζεται και να παρουσιάζεται ανεξάρτητα από τις άλλες δικαστικές διαδικασίες.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι η αθώωση του πατέρα Αντωνίου στα Ιωάννινα αφορά συγκεκριμένη υπόθεση και δεν ισοδυναμεί με συνολική δικαστική απαλλαγή του για όσα έχουν εξεταστεί στην Αθήνα.

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