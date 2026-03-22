Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός οδηγός μετά από σοβαρό τροχαίο – «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος»

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση του Λευκώνα, το βράδυ της Κυριακής (22/3) στην περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το μπροστινό μέρος του οχήματος μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών πάνω στις προστατευτικές μπάρες. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού οδηγού στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικών εργαλείων έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να κόψουν τις λαμαρίνες και να ανασύρουν τον τραυματία.

Ο νεαρός έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν πριν τη διακομιδή του.

«Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος»

Ο φύλακας της ΔΥΠΑ, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το νεαρό σοβαρά τραυματισμένο: «Μόλις άκουσα το δυνατό ‘μπαμ’, έτρεξα αμέσως στο σημείο. Η εικόνα ήταν σοκαριστική», ανέφερε ο ίδιος, ο οποίος κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ο φύλακας δεν έκρυψε την ανησυχία του για το συγκεκριμένο σημείο της διασταύρωσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο-καρμανιόλα, όπου έχουν σημειωθεί ξανά ατυχήματα στο παρελθόν.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Σερρών, όπου οι γιατροί δίνουν τώρα τη δική τους μάχη για να αντιμετωπίσουν τα βαριά τραύματά του. Την ίδια ώρα, η Τροχαία Σερρών εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν η ολισθηρότητα του οδοστρώματος έπαιξε ρόλο σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ταχύτητας.