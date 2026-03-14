Σωτήρια κίνηση από διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Κόρινθο – Επανέφερε άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή όντας εκτός υπηρεσίας

Σε μια σωτήρια κίνηση προχώρησε μια διασώστρια του ΕΚΑΒ όντας εκτός υπηρεσίας στη Κόρινθο καθώς επανέφερε έναν άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το KorinthosTV ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά έξω από σούπερ μάρκετ, με όσους βρέθηκαν στο σημείο να προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν.

Για καλή του τύχη βρισκόταν εκεί, εκτός υπηρεσίας, μία διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η διασώστρια λειτούργησε κυριολεκτικά σαν «φύλακας άγγελος» για τον άνδρα.

Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και χωρίς να χάσει χρόνο ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να τον επαναφέρει. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Λόγω του ότι ο ασθενής έχει ιστορικό καρδιοπάθειας, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττική για εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση και καθοριστική παρέμβαση της διασώστριας.