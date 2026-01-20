Σέρρες: Η τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού «πάγωσε» (Βίντεο)

Πάγωσε λόγω την εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μία τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ορεινό χωριό Άνω Βροντού – το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων- το πρωί της Τρίτης (20/01), ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό είχες ως αποτέλεσμα μία τεχνητή λίμνη που αποσκοπεί για το πότισμα χωραφιών να παγώσει εντελώς.

Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πέταξε ένα ξύλο στη λίμνη, εκείνο «τσούλησε» πάνω στον πάγο και δεν βυθίστηκε.

Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον χιονιά που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.