Σέρρες: Η τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού «πάγωσε» (Βίντεο)

Το πρωί της Τρίτης ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου

Σέρρες: Η τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού «πάγωσε» (Βίντεο)
Πηγή: Glomex
Πάγωσε λόγω την εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μία τεχνητή λίμνη στην Άνω Βροντού Σερρών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ορεινό χωριό Άνω Βροντού – το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.060 μέτρων- το πρωί της Τρίτης (20/01), ο υδράργυρος έδειχνε -11 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό είχες ως αποτέλεσμα μία τεχνητή λίμνη που αποσκοπεί για το πότισμα χωραφιών να παγώσει εντελώς.

Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ πέταξε ένα ξύλο στη λίμνη, εκείνο «τσούλησε» πάνω στον πάγο και δεν βυθίστηκε.

Ο κρατικός μηχανισμός και η περιφέρεια βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον χιονιά που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

