Εφιαλτικές στιγμές στη Γαλλία: Εκκενώνεται το θέρετρο Καπ Φερέ – Απομάκρυναν ανθρώπους με βάρκες (βίντεο)
Η πύρινη λαίλαπα σαρώνει τα "γαλλικά Χάμπτονς"
Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από το τουριστικό θέρετρο της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μαίνεται τεράστια φωτιά.
Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου, με εκατοντάδες τουρίστες και ντόπιους να εγκαταλείπουν εσπευσμένα την περιοχή με βάρκες.
Όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά.
Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.
Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστ, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές της Γαλλίας ότι περισσότεροι από 700 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά γύρω από τον κόλπο Αρκασόν, δυτικά του Μπορντό.
Η νομάρχης της περιοχής, Σόφι Μπρόκας, διέταξε την «τελική φάση» της εκκένωσης νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Οι άνθρωποι καλούνται να φύγουν μέσω του κεντρικού δρόμου από την περιοχή προς το Μπορντό, ενώ βάρκες διατίθενται για άλλους μεταξύ 07:00 και 10:00 τοπική ώρα από τέσσερις προβλήτες.
Εν τω μεταξύ, η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσει βοήθεια, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας ότι η κρίση παραμένει «πολύ έντονη».Ο Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ, προσθέτοντας ότι η χώρα σύντομα θα υποστηριχθεί από αεροσκάφη από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις