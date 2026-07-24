Εφιαλτικές στιγμές στη Γαλλία: Εκκενώνεται το θέρετρο Καπ Φερέ – Απομάκρυναν ανθρώπους με βάρκες (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από το τουριστικό θέρετρο της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μαίνεται τεράστια φωτιά.

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου, με εκατοντάδες τουρίστες και ντόπιους να εγκαταλείπουν εσπευσμένα την περιοχή με βάρκες.

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Hundreds have fled by boat from a peninsula in France, after authorities ordered it evacuated in the face of a rapidly advancing wildfire.



Boats have ferried more than 400 people so far from the Cap Ferret peninsula that stretches along France's Atlantic coast west of the city… pic.twitter.com/IAyqIIQ2sc— AFP News Agency (@AFP) July 24, 2026

💬 "On a traversé un épais nuage de fumée"



➡️ Le témoignage de Julia Delage, directrice adjointe de la rédaction de BFMTV, évacuée de la presqu'île du Cap-Ferret pic.twitter.com/xMbycFtgfe— BFM (@BFMTV) July 24, 2026

Όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά.

🚨🇫🇷#BREAKING | NEWS ⚠️

Major Air attacks dropping water and

fire retardants being used on the

massive wildfires burning in south western France near the Arcachon basin as the fire started in the village

of Saumos about 40 km west of Bordeaux🔥💦 pic.twitter.com/vGXyUM0B2O— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 24, 2026

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

🔥 L'incendie de Biscarrosse, dans les Landes, gagne en intensité et se propage rapidement



🌳 Au moins 50 hectares ont déjà été parcourus par les flammes



🚒 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés



✈️ Ils sont appuyés par 2 Canadair et 1 Dash-8



⚠️ La situation reste très évolutive… pic.twitter.com/LMLln38bzp ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 23, 2026

La #France brûle : #incendies au Cap-Ferret,

la préfecture a ordonné l'évacuation de plusieurs villages dans la nuit.

Près de 20000 personnes évacuées, des maisons touchées, des flammes imprévisibles.

Courage et respect pour les sapeurs-pompiers, les #FDO, les équipes…— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) July 24, 2026

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστ, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές της Γαλλίας ότι περισσότεροι από 700 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά γύρω από τον κόλπο Αρκασόν, δυτικά του Μπορντό.

🔥 ALERTE – Scénario catastrophe. Alors que l'incendie en Gironde a parcouru près de 9000 hectares, les autorités ordonnent l'évacuation de l'ensemble de la presqu'île du Bassin d'Arcachon, jusqu'à la pointe du Cap-Ferret. Des centaines de personnes fuient par la mer en bateau.… pic.twitter.com/eKQ85yVr0b ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 24, 2026

🔥 ALERTE – Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Η νομάρχης της περιοχής, Σόφι Μπρόκας, διέταξε την «τελική φάση» της εκκένωσης νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Οι άνθρωποι καλούνται να φύγουν μέσω του κεντρικού δρόμου από την περιοχή προς το Μπορντό, ενώ βάρκες διατίθενται για άλλους μεταξύ 07:00 και 10:00 τοπική ώρα από τέσσερις προβλήτες.

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Εν τω μεταξύ, η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσει βοήθεια, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας ότι η κρίση παραμένει «πολύ έντονη».Ο Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ, προσθέτοντας ότι η χώρα σύντομα θα υποστηριχθεί από αεροσκάφη από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.