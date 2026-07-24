Ζαν Μοντέρο: Απέρριψε πρόταση με 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό

Μία εντυπωσιακή αποκάλυψη έκανε ο Ζαν Μοντέρο μιλώντας σε συνέντευξή του στο ισπανικό κανάλι “MAREGA DEPORTES”, δηλώνοντας πως στο παρελθόν απέρριψε πρόταση που θα του απέφερε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στην EuroLeague και την ομάδα του Πειραιά.

Ο Δομινικανός γκαρντ, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους «ερυθρόλευκους» την Πέμπτη (24/7), εξήγησε ότι τα χρήματα δεν αποτέλεσαν ποτέ το βασικό κριτήριο στις αποφάσεις του, καθώς προτεραιότητά του ήταν να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να διεκδικήσει τίτλους.

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«Είχα πρόταση για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, αλλά ήθελα να παίξω στην EuroLeague. Τα χρήματα δεν είναι το παν για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 23χρονος άσος, προκαλώντας αίσθηση με την αποκάλυψή του.

Ο Ζαν Μοντέρο υπογράμμισε ακόμη ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να επιλέξει τον Ολυμπιακό έπαιξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ στάθηκε και στην προοπτική να αγωνιστεί δίπλα σε παίκτες όπως ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο νέος γκαρντ των Πειραιωτών εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, τονίζοντας πως βασικός του στόχος είναι να εξελιχθεί μέσα από τη δουλειά και να συμβάλει στην κατάκτηση τίτλων με τη φανέλα του Ολυμπιακού.