Ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε στον Ολυμπιακό – «Γύρισα στην ομάδα της καρδιάς μου»

Ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε και επίσημα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς δεξιού μπακ, ο οποίος αφήνει τη Σαν Πάουλι και επιστρέφει στο λιμάνι της καρδιάς του, μετά από επτά χρόνια.

Ο Σάλιακας βρέθηκε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του, ο Έλληνας αμυντικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Επέστρεψα στην ομάδα της καρδιάς μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ και ανυπομονώ να φορέσω ξανά αυτή τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάλιακας ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό, πριν ακολουθήσουν οι θητείες του σε Καρμιώτισσα, Χανιά, Λαμία, ΠΑΣ Γιάννινα και Σαν Πάουλι, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, φτάνοντας μέχρι την Bundesliga. Πλέον επιστρέφει στους Πειραιώτες για να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.