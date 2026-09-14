Εύβοια: Σύλληψη 40χρονου για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση – Ομολόγησε και υπέδειξε τις τρεις εστίες

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση διαδοχικών περιστατικών πυρκαγιάς στην Εύβοια και ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκίδας το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο συντονισμένης και μεθοδευμένης έρευνας, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν στη συλλογή και συνδυαστική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που σχετίζονταν με την εκδήλωση των πυρκαγιών.

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Από την ενδελεχή διερεύνηση των υποθέσεων, την αξιοποίηση των ευρημάτων και την εφαρμογή εξειδικευμένων ανακριτικών πρακτικών, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος ημεδαπού, ηλικίας 40 ετών.

Ο 40χρονος προσήχθη και εξετάστηκε από τα αρμόδια ανακριτικά στελέχη. Κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας ομολόγησε τις πράξεις του, παραδεχόμενος ότι προκάλεσε κατ’ εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες.

Στη συνέχεια, παρουσία των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση, κατά την οποία υπέδειξε τα ακριβή σημεία στα οποία είχε προκαλέσει τις εστίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναπαράσταση συσχετίστηκαν με τα ευρήματα που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές για το ίδιο αδίκημα. Ειδικότερα, το 2018 είχε εμπλακεί σε υπόθεση εμπρησμών από πρόθεση, στοιχείο το οποίο συνεκτιμάται στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας και της συνολικής διερεύνησης της δράσης του.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ανακριτικών ενεργειών, ο 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της στενής συνεργασίας του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας με τη Δ.Α.Ε.Ε., με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε περιστατικού και την άμεση απόδοση ποινικών ευθυνών.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.