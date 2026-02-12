Σε λειτουργία πάλι η γραμμή 2 του Μετρό – Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Μία τραγωδία είχαμε το πρωί της Πέμπτης (12/2) όταν άνδρας έπεσε στις γραμμές του μετρό και έχασε την ζωή του στο Σύνταγμα.

Η κυκλοφορία στην γραμμή 2 διακόπηκε για αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός της σωρού του 65χρονου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στις γραμμές του Μετρό στη γραμμή 2, την ώρα που περνούσε το τρένο, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η σορός του άνδρα ανασύρθηκε πλησίον του σταθμού «Σύνταγμα» και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες. Λόγω της πτώσης του άνδρα στις γραμμές του μετρό ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 ήταν εκτός λειτουργίας για περισσότερο από δυόμισι ώρες.

Ωστόσο η Γραμμή 2 τέθηκε ξανά σε λειτουργία λίγο πριν τις δέκα το πρωί.

«Σας ενημερώνουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη – Ελληνικό», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.