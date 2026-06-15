Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Δράμα, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι αστυνομικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην σύζυγο του μέσα στο σπίτι τους με μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με τρεις μαχαιριές στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο, και έπειτα από λίγη ώρα υπέκυψε στα τραύματα της.

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Ένα από τα παιδιά της οικογένειας τηλεφώνησε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης, όπου ανέφερε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα ζωντανή και την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αναζήτηση του φερόμενου ως δράστη, ένας πολίτης επικοινώνησε με τις αρχές και ανέφερε ότι βρισκόταν ένας άνδρας πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο στον Κορύβολο Δράμας.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν νεκρό τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος ήταν επίσης αστυνομικός.

Τα μέχρι στιγμής στιγμής στοιχεία εξετάζουν το ενδεχόμενο να έδωσε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο άνδρας ήταν περίπου 50 ετών, ενώ η σύζυγος του άνω των 40 ετών. Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται υπό την φροντίδα συγγενικών προσώπων.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.