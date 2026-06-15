Γυναικοκτονία στην Δράμα: Το τηλέφωνο του παιδιού που αποκάλυψε την τραγωδία – Δολοφόνησε τη γυναίκα του και αυτοπυροβολήθηκε ο αστυνομικός

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη νέα γυναικοκτονία στην Δράμα την Δευτέρα 15/6.

Συγκεκριμένα, η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Κορύλοβο της Δράμας αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού επικοινώνησε με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για την ζωή της, μη μπορώντας να κρατηθεί στη ζωή..

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της, με αποτέλεσμα η οικογενειακή τραγωδία να λάβει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις. Το ζευγάρι ήταν και οι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Ο άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit και είχε καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες.

Η υπόθεση έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την αστυνομική οικογένεια όσο και την κοινωνία της Δράμας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

Δράμα: «Ο άντρας σφάζει τη γυναίκα του» η ανάρτηση του θύματος λίγες ημέρες πριν

Σε μια προφητική ανάρτηση είχε προχωρήσει λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί από τον σύζυγό της η αστυνομικός στην Δράμα. «Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» ήταν το μήνυμα που είχε κάνει repost το θύμα της νέας γυναικοκτονίας.