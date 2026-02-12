Σοκ στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές την ώρα που περνούσε το τρένο

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας το πρωί της Πέμπτης 12/2 από τις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στις γραμμές του Μετρό στη γραμμή 2, την ώρα που περνούσε το τρένο, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας φαίνεται πως αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η σορός του ανασύρθηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σημειώνεται ότι επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό: «Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».