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ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 72χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από όπλο

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Ιωάννινα: 72χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από όπλο
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Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα καθώς ένας 72χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr ένας 72χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία όπου διέμενε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

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Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε αυτοπυροβοληθεί με το όπλο που είχε στην κατοχή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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