Μια σκοτεινή υπόθεση διεθνούς ασφάλειας, με φερόμενη ιρανική καθοδήγηση και στόχο τη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν έξι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας από 22 έως 73 ετών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονταν με εγκληματικές δομές και να είχαν αναλάβει τις προπαρασκευαστικές και υλικοτεχνικές ενέργειες για την πραγματοποίηση δολοφονικής επίθεσης σε ελληνικό έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις. Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ένας ακόμη ύποπτος εντοπίστηκε στην Ελλάδα και στη συνέχεια εκδόθηκε στις Αρχές της γειτονικής χώρας. Το έκτο πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έχει εγκαταλείψει τη Βόρεια Μακεδονία.

Η επιχείρηση της 12ης Νοεμβρίου και η σύλληψη στην Ελλάδα

Η επιχείρηση κορυφώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, όταν ένας υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη στην Ελλάδα και ακολούθησε η έκδοσή του στη γειτονική χώρα.

Την ίδια περίοδο, οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ακόμη προσώπων, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν μέρος του ίδιου δικτύου.

Για τέσσερις από τους συλληφθέντες διατάχθηκε προσωρινή κράτηση, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του έκτου υπόπτου.

Η αποκάλυψη του σχεδίου αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας εννέα έως δέκα μηνών, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

Όπλα, πυρομαχικά και σχεδιαγράμματα με σημειωμένες τοποθεσίες

Κατά τις έρευνες, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία, κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυροβόλα όπλα

Πυρομαχικά

Σχεδιαγράμματα με σημειωμένες τοποθεσίες

Κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρονικές συσκευές

Ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Τα ευρήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές στάδιο στο οποίο είχε φτάσει η προετοιμασία της επίθεσης, αλλά και εάν υπήρχαν επιπλέον συνεργοί σε Ελλάδα ή άλλες χώρες.

Ο Ιρανός που φέρεται να έδινε τις εντολές

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, τα μέλη του δικτύου φέρονται να ενεργούσαν υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου Edris Jahangiri Mavaneh.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπηρεσίες ασφαλείας τον συνδέουν με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και με τον Naji Sharifi Zindashti, τον οποίο οι Αρχές συσχετίζουν με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Πρόκειται για πρόσωπα εδραιωμένα σε εγκληματικές δομές, τα οποία, κατόπιν άμεσων οδηγιών Ιρανού υπηκόου, πραγματοποιούσαν προπαρασκευαστικές και υλικοτεχνικές ενέργειες για την εκτέλεση τρομοκρατικής πράξης, μιας δολοφονικής επίθεσης εναντίον προκαθορισμένου προσώπου στην Ελλάδα», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες φέρονται να αποκάλυψαν, επίσης, μυστικές συναντήσεις μελών του δικτύου σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Μυστήριο με την ταυτότητα του στόχου στην Ελλάδα

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά την ταυτότητα του προσώπου το οποίο φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν πρόκειται για Έλληνα ή αλλοδαπό, ούτε εάν διαμένει μόνιμα στη χώρα ή βρισκόταν προσωρινά στην Ελλάδα.

Άγνωστα παραμένουν, επίσης, το κίνητρο της σχεδιαζόμενης δολοφονίας, ο χρόνος κατά τον οποίο επρόκειτο να εκδηλωθεί η επίθεση και ο ακριβής ρόλος καθενός από τους έξι υπόπτους.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, αναζητώντας στοιχεία για τη χρηματοδότηση και την επιχειρησιακή οργάνωση του φερόμενου σχεδίου.

Πολύμηνη συνεργασία της ΕΥΠ με ξένες υπηρεσίες

Η έρευνα φέρεται να άρχισε στις αρχές του 2026, με την ΕΥΠ να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων χωρών.

Μέσω επιχειρησιακών, τεχνικών και αναλυτικών ενεργειών, οι Αρχές φέρονται να χαρτογράφησαν τις επαφές των υπόπτων, τον τρόπο επικοινωνίας τους και τις σχέσεις τους με πρόσωπα εκτός Βόρειας Μακεδονίας.

Η υπόθεση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για ενδεχόμενες επιχειρήσεις με ιρανικές διασυνδέσεις.

Παράλληλα, ξυπνά μνήμες από την εξάρθρωση του πυρήνα που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο και συναγωγή στην Αθήνα, υπό την καθοδήγηση προσώπου που βρισκόταν στο Ιράν.

Στην προηγούμενη εκείνη υπόθεση, η έρευνα των κινητών τηλεφώνων είχε αποκαλύψει φωτογραφίες του υποψήφιου στόχου και επικοινωνίες με τον φερόμενο «εγκέφαλο».

Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση στο έδαφος της χώρας τους ή για πολίτες της ως πιθανούς στόχους.

Η έρευνα για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.