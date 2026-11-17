Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ύποπτο φάκελο που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην Κατεχάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, ο φάκελος είχε ως διεύθυνση παραλήπτη την Παναγιώτη Κανελλοπούλου 4, όπου στεγάζονται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Ο φάκελος δεν ανοίχθηκε από υπάλληλο, αλλά πέρασε από το ειδικό μηχάνημα ακτίνων Χ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Η εικόνα που έδωσε το X-ray κρίθηκε ύποπτη, καθώς στο εσωτερικό του φακέλου φαινόταν να υπάρχει υλικό που έμοιαζε με σκόνη. Η φύση του υλικού παραμένει άγνωστη και θα διαπιστωθεί μετά την εργαστηριακή εξέτασή του.

Ο φάκελος εντοπίστηκε στο ισόγειο

Ο ύποπτος φάκελος εντοπίστηκε στο ισόγειο του κτιρίου και συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκονται τα μηχανήματα ελέγχου της αλληλογραφίας και οι ανελκυστήρες.

Μόλις διαπιστώθηκε το ύποπτο περιεχόμενο, ενημερώθηκε ο αρμόδιος αξιωματικός και ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Όσοι βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ η πρόσβαση στο σημείο αποκλείστηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER, στο υπουργείο σήμανε συναγερμός και κλήθηκαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, αμέσως μετά τον εντοπισμό του φακέλου.

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Στήθηκαν ειδικές σκηνές για την επιχείρηση

Στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου έχουν στηθεί ειδικές σκηνές για τις ανάγκες της επιχείρησης και την ασφαλή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Πυροσβέστες με τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή και απομόνωση του φακέλου, ώστε να μην υπάρξει διασπορά του άγνωστου υλικού.

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Παράλληλα, πραγματοποιείται απολύμανση του χώρου όπου εντοπίστηκε ο φάκελος, καθώς και των επιφανειών με τις οποίες ενδέχεται να ήρθε σε επαφή.

Η παρουσία των σκηνών και η απολύμανση αποτελούν προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιστατικά ύποπτης αλληλογραφίας και δεν σημαίνουν από μόνα τους ότι έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία επικίνδυνης ουσίας.

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Θα παραδοθεί για εργαστηριακό έλεγχο

Μετά την περισυλλογή του, ο φάκελος αναμένεται να παραδοθεί σε αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του και να διαπιστωθεί εάν η σκόνη είναι επικίνδυνη.

Παράλληλα, ελέγχονται τα στοιχεία αποστολής, η διαδρομή της αλληλογραφίας και τυχόν ενδείξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του αποστολέα.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος φέρεται να έχει αποσταλεί από το εξωτερικό, στοιχείο το οποίο βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το είδος της σκόνης ή για το εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και ο έλεγχος του ύποπτου φακέλου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τα αποτελέσματα της εξέτασης του υλικού, προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα στο κτίριο.

Ανάλογη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και στη Βουλή, όταν ύποπτος φάκελος με σκόνη εντοπίστηκε στην εισερχόμενη αλληλογραφία, με την περιοχή να αποκλείεται μέχρι την ασφαλή παραλαβή του.

Όλες οι προηγούμενες υποθέσεις με ύποπτους φακέλους και την κινητοποίηση ειδικών κλιμακίων έχουν αντιμετωπιστεί με απομόνωση του αντικειμένου, εκκένωση του άμεσα επηρεαζόμενου χώρου και εργαστηριακό έλεγχο.

Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη και το άρθρο θα ανανεωθεί μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης της σκόνης.