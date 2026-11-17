Στην αστρολογία ορισμένα ζώδια θεωρούνται πιο επιρρεπή στο φλερτ, την περιπέτεια και τις ερωτικές αναζητήσεις έξω από μια σταθερή σχέση. Βαριούνται πολύ εύκολα, πολύ δύσκολα έχουν κάτι σταθερό στη ζωή τους και γενικότερα είναι δύσκολο να αντισταθούν στους… πειρασμούς!

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι όποιος ανήκει σε αυτά τα ζώδια είναι απαραίτητα άπιστος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αστρολογικά χαρακτηριστικά τους, υπάρχουν πέντε εκπρόσωποι του ζωδιακού κύκλου που δυσκολεύονται περισσότερο να αντισταθούν στον πειρασμό, αγαπούν την ελευθερία τους και ενδέχεται να αναζητήσουν τον ενθουσιασμό μιας νέας γνωριμίας.

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Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται ψηλά στη λίστα των ζωδίων που δυσκολεύονται να μείνουν μακριά από το φλερτ. Η ανάγκη τους για επικοινωνία, ανανέωση και νέες εμπειρίες τούς κάνει να απολαμβάνουν ιδιαίτερα το παιχνίδι της κατάκτησης. Βαριούνται εύκολα τη ρουτίνα και θέλουν διαρκώς να αισθάνονται ότι κάτι συναρπαστικό συμβαίνει στη ζωή τους. Αν μια σχέση πάψει να τους προσφέρει πνευματική και συναισθηματική διέγερση, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να αναζητήσουν το ενδιαφέρον αλλού.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και δεν αντέχει να αισθάνεται περιορισμένος. Είναι αυθόρμητος, περιπετειώδης και ενθουσιάζεται εύκολα με νέες γνωριμίες. Το φλερτ αποτελεί για εκείνον ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ενώ η ανάγκη του να δοκιμάζει συνεχώς καινούργια πράγματα μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε μια αποκλειστική σχέση. Όταν αισθανθεί ότι η καθημερινότητα τον εγκλωβίζει, ενδέχεται να αναζητήσει μια διέξοδο σε μια νέα ερωτική περιπέτεια.

Κριός

Παρορμητικός, ενθουσιώδης και γεμάτος πάθος, ο Κριός λατρεύει το κυνήγι στον έρωτα. Του αρέσει η διεκδίκηση και πολλές φορές ενθουσιάζεται περισσότερο με την κατάκτηση παρά με τη σταθερότητα που ακολουθεί. Δεν σκέφτεται πάντα τις συνέπειες των πράξεών του και μπορεί να παρασυρθεί από μια έντονη στιγμή. Αν αισθανθεί ότι η σχέση του έχει χάσει τη φλόγα της, ίσως αναζητήσει ξανά τον ενθουσιασμό μέσα από ένα νέο πρόσωπο.