Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά

Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. χθες (13/11) το πρωί πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα -ηλικίας 33, 19 και 31 ετών αντίστοιχα- και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, πλαστογραφία και κλοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ