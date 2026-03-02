Σούδα: Προσήχθησαν ένας Τούρκος και ένας Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση με Ιράν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι ελληνικές αρχές ασφαλείας που προχώρησαν στη μυστική προσαγωγή ενός Γεωργιανού υπηκόου, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η προσαγωγή έγινε στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΥΠ. Έχουν κατάσχει ψηφιακά πειστήρια και επιχειρούν να διαπιστώσουν αν έστελνε υλικό προς το Ιράν.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται οργανωμένη κατασκοπευτική δραστηριότητα και ποιο ενδεχομένως είναι το εύρος της.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει προσαχθεί και ένας Τούρκος υπήκοος που φωτογράφιζε μέσα από καράβι, την κίνηση πλοίων στη Σούδα.

Παράλληλα, ενισχύονται οι έλεγχοι και η επιτήρηση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις υπηρεσίες να αξιολογούν κάθε πληροφορία που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα εξετάζεται αν ο Γεωργιανός συνέλλεγε πληροφορίες για το Ιράν.

ΕΛΑΣ: Εντείνει τα μέτρα ασφαλείας σε συντονισμό με τις μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ

Σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι ελληνικές αρχές ασφαλείας, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ελληνική Αστυνομία να έχουν ενεργοποιήσει όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά τους μέσα, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και της πολεμικής ανάφλεξης στο Ιράν.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή είχε ήδη σημάνει συναγερμό από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις οδηγούν πλέον σε περαιτέρω αναβάθμιση των μέτρων, με διαρκείς συσκέψεις σε ανώτατο επίπεδο, συνεχή επανεκτίμηση των πληροφοριών και αυστηρή αξιολόγηση κάθε πιθανού σεναρίου κινδύνου.

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το δίκτυο πληροφοριών της ΕΥΠ, της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών που χειρίζονται υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, διατηρείται ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με ομόλογες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ενώ η συνεργασία επεκτείνεται και σε αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρίσιμων δεδομένων και της αποτίμησης ενδεχόμενων απειλών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταγραφή και ανάλυση ύποπτων κινήσεων ή επαφών που ενδέχεται να σχετίζονται με την ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα με φερόμενες διασυνδέσεις με χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ενώ επανεξετάζονται και παλαιότερες υποθέσεις υπό το πρίσμα των νέων γεωπολιτικών δεδομένων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με συνδυασμό τεχνικών μέσων και ανθρώπινων πηγών, ενώ έχει δοθεί σαφής κατεύθυνση για ενισχυμένο συντονισμό και με τα σωφρονιστικά καταστήματα, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για κρατούμενους που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν επιχειρησιακό ενδιαφέρον.

Την ίδια ώρα, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές, διπλωματικές αποστολές, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλους στόχους υψηλού συμβολισμού. Οι περιπολίες έχουν ενταθεί διακριτικά, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να διαταράξει την εσωτερική ασφάλεια.

Το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: οι ελληνικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζοντας δυναμικά τα μέτρα προστασίας, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της σταθερότητας και της δημόσιας τάξης.