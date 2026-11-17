Στο Ηράκλειο, στη σύλληψη ενός 76χρονου αλλοδαπού, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, προχώρησαν χθες (16.11.2026), αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 76χρονος κατά τις απογευματινές ώρες χθες έγινε αντιληπτός από περιοίκους περιοχής του Ηρακλείου, να ψεκάζει με καυστικό υγρό (χλωρίνη) ξηρά τροφή προοριζόμενη για σίτιση αδέσποτων ζώων.

Άμεσα αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου αναζήτησαν και τον συνέλαβαν ενώ κατασχέθηκε φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό. Η προανάκριση ενεργείται από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ