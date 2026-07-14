Σαλμονέλα στη Λαμία: Ψάχνουν την πηγή της μόλυνσης, φόβοι για διασπορά εκτός Φθιώτιδας – “Όχι κοτόπουλο για 2-3 ημέρες”

Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Φθιώτιδα, μετά τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας που έχουν εντοπιστεί στη Λαμία.

Μέχρι χθες το μεσημέρι, τουλάχιστον 30 ασθενείς είχαν προσέλθει στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα σαλμονέλας.

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Από αυτούς, οι 12 ασθενείς είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση και γι’ αυτό χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και επέστρεψαν στα σπίτια τους με οδηγίες.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων την ύπαρξη βακτηρίου σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο ΕΟΔΥ με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκίνησε έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας να άρχισαν ελέγχους σε επτά καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Από την πρώτη διερεύνηση των περιστατικών που πραγματοποιήθηκε χθες, φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας.

Τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη είχαν προμηθευτεί οι επιχειρήσεις από μεγάλη αλυσίδα τροφοδοσίας, γεγονός που έχει μπει στο επίκεντρο της υγειονομικής έρευνας.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι ασθενείς δεν φαίνεται να έχουν κοινή σύνδεση μεταξύ τους, καθώς είχαν επισκεφθεί διαφορετικά καταστήματα εστίασης στην πόλη.

Με αυτό το δεδομένο, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η μόλυνση να προέρχεται από κοινή πρώτη ύλη -πιθανότατα κοτόπουλο- που χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ακόμα και εκτός Λαμίας ή εκτός νομού.

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Βασιλακόπουλος: αποφύγετε για 2-3 ημέρες το κοτόπουλο

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha συνέστησε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα πρέπει να το ψήσουμε καλά. Και να αποφύγουμε να καταναλώσουμε για δύο-τρεις μέρες κοτόπουλο, μέχρι να έχουμε φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Είναι μια καλή ιδέα», τόνισε και πρόσθεσε:

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«Οι υπηρεσίες ήδη έχουν αρχίσει την ιχνηλάτηση. Όπως κατανοείτε θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Δηλαδή να βρούμε και το προμηθευτή και τις διαδικασίες. Να δούμε αν τηρεί τα πρωτόκολλα όπως πρέπει. Όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται.

Ταυτόχρονα, η διάγνωση των ασθενών αυτών δεν έχει γίνει με καλλιέργεια. Έχει γίνει με μοριακές τεχνικές. Ανίχνευση δηλαδή γενετικού υλικού με PCR. Θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο για την ταυτοποίηση των μικροβίων αυτών. Έχουν ληφθεί δείγματα κοπράνων από τους ασθενείς που νοσούν, έτσι ώστε να υπάρξουν αν είναι δυνατόν και καλλιέργειες. Και να δούμε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στέλεχος».

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Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, επιχείρηση ή προμηθευτής που να συνδέεται με τα περιστατικά σαλμονέλας, που έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Λαμία.