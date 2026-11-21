Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει εγκληματική δράση στη Ρόδο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων και μία διάρρηξη επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων, από την οποία οι δράστες φέρονται να άρπαξαν 6.000 ευρώ.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου δύο ανήλικοι ημεδαποί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ανήλικος συνεργός τους.

Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσαν σε νέες κλοπές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να έδρασαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Αφαιρούσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα είτε από επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων είτε από δημόσιους δρόμους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν τα κλεμμένα οχήματα για τις μετακινήσεις τους, αλλά και για τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Η διάρρηξη και η λεία των 6.200 ευρώ

Κατά την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκε η διάρρηξη σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, από την οποία οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν:

Το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ

Τρία αυτοκίνητα της επιχείρησης

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρέσει ακόμη 200 ευρώ από το εσωτερικό τέταρτου αυτοκινήτου, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματική λεία στα 6.200 ευρώ.

Τα τέσσερα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ κατασχέθηκαν και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή των ανηλίκων. Τα οχήματα και τα χρήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου περιλαμβάνει και τους τρεις ανηλίκους.

Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και της στέρησης δελτίων αστυνομικής ταυτότητας.

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Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εξιχνίαση ακόμη τεσσάρων κλοπών στη Ρόδο, για τις οποίες είχαν συλληφθεί δύο ανήλικοι.

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Την ίδια περίοδο, οι Αρχές είχαν περάσει χειροπέδες και σε 14χρονο που κατηγορήθηκε ότι έκλεψε αυτοκίνητο και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο.