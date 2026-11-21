Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στο ύψος της οδού Μενεμάχου 4, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Λιοσίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Βρέθηκαν διάσπαρτα ανθρώπινα οστά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρίσκεται σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης. Μάλιστα, στο εσωτερικό και στον χώρο γύρω από το σημείο του εντοπισμού της φέρεται να βρέθηκαν διάσπαρτα ανθρώπινα οστά.

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμεση εξακρίβωση της ταυτότητας, του φύλου, του χρόνου αλλά και της αιτίας θανάτου.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και πραγματοποιούν έρευνα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί ο άνθρωπος.

Εξετάζεται αν πρόκειται για άστεγο

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για άστεγο που είχε βρει καταφύγιο στο κτίριο. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια.

Το νέο περιστατικό αποτελεί διαφορετική υπόθεση από εκείνη της 24χρονης Αραμάτα, η οποία είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Για την υπόθεση εκείνη, το DEBATER είχε αποκαλύψει τα βίντεο με την Αραμάτα δίπλα στον κατηγορούμενο και τη μεταφορά της βαλίτσας, ενώ ο νεαρός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συνελήφθη κοντά στο Στρασβούργο.

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Η έρευνα για τη νέα σορό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένονται νεότερα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ.