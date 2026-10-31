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Ρόδος: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι πράξεις διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 27 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Ρόδος: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο
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Τέσσερις υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Ρόδου, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ανηλίκων και στην ταυτοποίηση ακόμη δύο φερόμενων συνεργών τους, επίσης ανηλίκων.

   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι υποθέσεις αφορούν την κλοπή μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας και ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και δύο διαρρήξεις επιχειρήσεων, από τις οποίες αφαιρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα συνολικής αξίας 400 ευρώ.

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   Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι πράξεις διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 27 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026.

   Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ τα κλοπιμαία που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους. Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η υπόθεση ακολουθεί την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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