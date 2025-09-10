Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από τροχαίο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας στο Ρέθυμνο καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου.
Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
