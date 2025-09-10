Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από τροχαίο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας στο Ρέθυμνο καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

