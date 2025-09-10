Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από τροχαίο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ρέθυμνο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από τροχαίο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας στο Ρέθυμνο καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ