Πύλος: «Ήταν σαν δαιμονισμένος» – Η στιγμή που 25χρονος επιτίθεται με γκλομπ σε κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα (Βίντεο)

Σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών με αναστολή έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε ο 25χρονος που επιτέθηκε με μεταλλικό πτυσσόμενο γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο, επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένος από το κούρεμά του.

Το θύμα, 51 ετών, περιγράφει τον δράστη ως «εκτός ελέγχου», υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του. «Αν είχε όπλο, θα με είχε σκοτώσει. Έκανε σαν δαιμονισμένος», δήλωσε στο MEGA, προσθέτοντας ότι ο 25χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από την επίθεση, ο νεαρός, φορώντας καπέλο, φαίνεται να καταδιώκει τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο.

Ο 51χρονος νοσηλεύεται με σωματικές βλάβες, φέροντας μώλωπες σε χέρι και πόδι. Όπως ανέφερε, ο δράστης επιχείρησε αρχικά να τον χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο πρόλαβε να προστατευτεί σηκώνοντας το χέρι του.

Παράλληλα, δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. «Η εικόνα δεν φεύγει από το μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 25χρονος είχε επισκεφθεί το κομμωτήριο το πρωί της ίδιας ημέρας και κουρεύτηκε κανονικά. Αν και ο κουρέας παρατήρησε πως η συμπεριφορά του ήταν «περίεργη», δεν υπήρξε κάποια ένταση. Ο πελάτης πλήρωσε και αποχώρησε, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε.

Ο κουρέας βρισκόταν έξω από το κατάστημα, κοντά στο αυτοκίνητό του, όταν ο νεαρός τον πλησίασε. Αφού του ζήτησε εξηγήσεις για το κούρεμα, τον απείλησε λεκτικά και στη συνέχεια έβγαλε από τη ζώνη του ένα μεταλλικό πτυσσόμενο γκλοπ, το οποίο άνοιξε και άρχισε να τον χτυπά.

Ο 25χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών με αναστολή έως το Εφετείο.