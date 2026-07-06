Χαϊδάρι: «Μου ‘χει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη» – Όσα αποκάλυψε ο άνδρας που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα σε ιατρείο

Μια απλή παρατήρηση για τη δυνατή χρήση κινητού τηλεφώνου στάθηκε η αφορμή για ένα σοβαρό περιστατικό βίας που εκτυλίχθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, με θύμα έναν άνδρα ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από γνωστό επιχειρηματία της περιοχής.

Το θύμα, το οποίο έχει ήδη καταθέσει μήνυση στις αρχές, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, εμφανίζοντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

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Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του, δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Live News: «Μου ‘χει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, στο διάφραγμα, τα μάτια είναι μπλε και τα δύο».

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν το πρωί, όταν ο παθών και η σύζυγός του βρίσκονταν στον χώρο αναμονής του ιατρείου. Παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες δεν γνωρίζονταν, η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα όταν ο επιχειρηματίας άρχισε να μιλά έντονα στο τηλέφωνο.

«Είχαμε ραντεβού 09:15 στο ιατρείο και ήταν μέσα ως πελάτης του ιατρείου, χωρίς ραντεβού.

Μίλαγε σε δύο κινητά και του λέω ‘σας παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά’ γιατί φώναζε το κινητό και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο», περιέγραψε το θύμα.

Η βίαιη συμπεριφορά του δράστη δεν σταμάτησε μέσα στο ιατρείο. Όπως καταγγέλλει το θύμα, ο επιχειρηματίας έστησε καρτέρι στο ζευγάρι κατά την αποχώρησή του από το κτίριο, προχωρώντας σε δεύτερο γύρο επίθεσης.

«Μου είπε ‘θα σε περιμένω κάτω να σε φτιάξω’ μετά τον ξυλοδαρμό τον πρώτο. Παρενέβη η γυναίκα μου και ο γιατρός του ιατρείου. Δεν τον ήξερε ο γιατρός, αλλά είναι γνωστός επιχειρηματίας του Χαϊδαρίου».

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Από τη δεύτερη αυτή επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε ακόμα πιο σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο ρινικό διάφραγμα και κακώσεις στο μάτι και το πρόσωπο, ενώ εξετάστηκε και από ιατροδικαστή.

Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και υπέστη σοκ.

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«Η γυναίκα μου είναι σε σοκ κι εκείνη και εκτός ότι είναι άρρωστη δηλαδή και γλιτώσαμε το μάτι της από την ασθένεια που είχε».

Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του επεισοδίου, ο παθών τόνισε ότι ο δράστης επιτέθηκε τόσο στη σύζυγό του όσο και στον γιατρό που προσπάθησε να τους προστατεύσει.

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«Την τράβηξε, όπως τράβηξε και τον γιατρό, γιατί εγώ ήμουνα μπροστά ήταν η γυναίκα μου, προχωρούσαμε να κατεβούμε τις σκάλες.

Ο γιατρός βγήκε απ’ το ιατρείο με το που άκουσε τη φασαρία και πέρασε μπροστά από μένα. Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός».

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Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το περιστατικό, ο επιχειρηματίας διέφυγε από το σημείο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναζητείται.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, μετά τη μήνυση του θύματος, έχουν προχωρήσει στην πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων του και η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.