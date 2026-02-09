Πύλος: 25χρονος επιτέθηκε με γκλομπ στον κομμωτή του γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πύλο, όταν νεαρός επιτέθηκε με γκλομπ στον κομμωτή του, γιατί δεν του άρεσε το αποτέλεσμα που έβλεπε στον καθρέπτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (07.02), όταν ο κουρέας δέχθηκε επίθεση από τον 25χρονο πελάτη του, λίγη ώρα μετά αφού τον κούρεψε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός αρχικά εξύβρισε τον κομμωτή και στη συνέχεια αποχώρησε από το κατάστημα δυσαρεστημένος από το νέο του look. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε κρατώντας γκλομπ κι επιτέθηκε στον 51χρονο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος άνδρας δεχόταν επίθεση για περίπου δέκα λεπτά. Ωστόσο, το μένος του νεαρού δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την άγρια επίθεση, προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα.

Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του 25χρονου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.